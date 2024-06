Koniec tanich taksówek? Sprawdzamy, jak nowe prawo zmieniło ceny

Inaczej sprawa wygląda z cudzoziemcami, którzy dopiero przyjechali do Polski. W ich przypadku do czasu oczekiwania na możliwość wyrobienia polskiego "prawka" dochodzi czas potrzebny na przeprowadzenie samej procedury. W raporcie wydanym przez Zespół Doradców Gospodarczych TOR czytamy, że może on sięgnąć nawet 2 miesięcy.