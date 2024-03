"Jesteśmy w stanie wegetacji". Polscy taksówkarze tracą nadzieję

- Zdarzyło się, że goniłem takiego wariata przez kilka przecznic. Wcześniej gość prawie rozjechał pieszego na pasach. Złapałem go na światłach i wygarnąłem, co myślę. Takie niebezpieczne sytuacje zawsze się zdarzały, ale od momentu upowszechnienia się aplikacji do przewozu osób to plaga - opowiada nam pan Marek, taksówkarz z kilkunastoletnim doświadczeniem.