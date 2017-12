Ceny paliw na święta. Będzie taniej niż rok temu

W ostatnich dniach ceny paliw na rynku krajowym nie ulegały dużym zmianom - podaje serwis e-petrol. Analitycy uważają, że do końca roku wiele na stacjach paliw nie powinno się zmienić.

- Będzie to czas tańszego tankowania niż w okresie Bożego Narodzenia 2016 roku - podaje Grzegorz Maziak, analityk e-petrol, odnosząc się do czasu do końca roku.