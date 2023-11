Ceny paliw w górę. Prognozy są jasne

Zwrócili uwagę, że choć na krajowym rynku hurtowym wzrosty cen benzyn powoli wyhamowują, to nadal jest miejsce, by rosły one do 50 zł za metr sześcienny. W przypadku ropy, pułap wskazano na 350 zł za m sześc. "To oczywiście będzie skutkowało kolejnymi podwyżkami cen paliw w detalu" - zaznaczyli.