Ceny prądu pójdą w górę. Od stycznia możliwe 440 zł podwyżki

Dlaczego prąd w Polsce jest drogi?

Hurtowe ceny energii w Polsce są jedne z najwyższych w Europie. Jak wynika z danych Polityki Insight, w lipcu wynosiły one 109 euro za MWh. Chociaż oznaczało to spadek o 6 proc. w porównaniu do zeszłego roku, nadal były niemal dwukrotnie wyższe niż we Francji, nie wspominając o krajach skandynawskich. Średnia cena w Polsce za ostatnie siedem miesięcy, wynosząca 90 euro za MWh, plasowała się na trzecim miejscu wśród państw UE, zaraz po Włoszech i Irlandii.