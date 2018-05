Ceny żywności. Masło znów da nam po kieszeni

Ceny masła znów poszybują w górę. To początek maślanej drożyzny. Najgorzej będzie na jesieni. Wtedy za kostkę zapłacimy nawet 10 zł.

Dziś za kostkę masła płacimy już średnio ok. 6 zł. Są sklepy, że cena skacze nawet do 7 zł. Jak podaje "Super Express", zdaniem ekspertów może się powtórzyć scenariusz z zeszłego roku. Wtedy to ceny zaczęły galopować w maju, a szczyt nastapi jesienią. Wtedy to za kostkę trzeba było zapłacić nawet 10 zł.