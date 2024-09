Chcą zakazać palenia w domu. Do resortu trafiła petycja

To jednak nie wszystko, czego oczekuje od rządzących. Jego zdaniem należy również "zintensyfikować procesy edukacyjne w porozumieniu z Ministerstwem Oświaty".

Choć resort nie odpowiedział dotychczas na tę petycję, to zabrał głos w sprawie innych pomysłów obywateli np. zakazu palenia na balkonach czy klatkach schodowych . Autorzy tych koncepcji przekonywali, że osoby niepalące mają utrudnione korzystanie z własnych balkonów, ponieważ są narażone na działanie dymu papierosowego.

"Zgodnie z art. 5 ust. 4 ww. ustawy rada gminy może ustalić w drodze uchwały dla terenów gminy innych niż wymienione w ust. 1 miejsca przeznaczone do użytku publicznego (np. targowiska, miejskie, parki, place miejskie) jako strefy wolne od dymu tytoniowego, pary z papierosów elektronicznych i substancji uwalnianych za pomocą nowatorskiego wyrobu tytoniowego" - wyjaśniało wówczas MZ.

Jak podkreślił resort, domy np. wielorodzinne nie należą do żadnej z kategorii, którą można zakwalifikować jako "przeznaczą do pożytku publicznego".

Zgodnie z zapowiedziami akcyza na papierosy w 2025 r. wzrośnie o 25 proc. (choć od 1 stycznia ma to być tylko 10 proc.), a w 2026 r. - o 20 proc. Nowe stawki obejmą też płyny do papierosów elektronicznych (o 75 i 50 proc.).

Co więcej, resort finansów proponuje także wprowadzenie ujednoliconych opakowań na papierosy. Takie rozwiązanie funkcjonuje w co najmniej 20 państwach (m.in. w Australii, we Francji czy na Węgrzech).