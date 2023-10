Polacy ruszyli po chrust. Takie zbieranie to zwykła kradzież

Za kradzież drewna o wartości do 800 zł grozi kara do 5 tys. zł. Jeżeli wartość skradzionego drewna przekracza 800 zł grozi kara pozbawienia wolności od 3 miesięcy do 5 lat. Dodatkowo sąd może orzec na rzecz pokrzywdzonego nawiązkę w wysokości podwójnej wartości skradzionego drewna - informuje "Fakt".