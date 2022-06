"Chrust plus" z miejsca stał się hitem. Leśnicy muszą wprowadzać limity

Ludzie chcą zarobić na chruście

- W internecie pojawiają się ogłoszenia osób, które szukają chętnych do zbierania suchego drewna w lesie. Tu chodzi o przemysłową skalę i drewno staje się towarem. A my musimy pamiętać, że każdy, kto przychodzi do lasu po drewno, musi przejść odpowiednie przeszkolenie. I robi to z założenia dla siebie - mówi w rozmowie z radiem rzecznik Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Katowicach Marek Mróz.