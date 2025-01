Sejm wyrówna emerytury tysiącom seniorów. Świadczenia pójdą w górę

Średnia kwota wyrównania ma wynieść 14,8 tys. zł na osobę , a emerytura wzrosłaby średnio o 160 zł miesięcznie. Koszt wyrównań to ok. 1,4 mld zł, a po ustaleniu nowej wysokości emerytur, koszt świadczeń skoczy o 183 mln zł. ZUS jednak ostrzega, że potrzebuje 12 miesięcy na wdrożenie zmian.

Obecna minimalna emerytura, wynosząca 1780,96 zł brutto, wzrośnie do 1877,49 zł . Oznacza to, że na rękę emeryci mogą spodziewać się kilkudziesięciu złotych więcej każdego miesiąca, w zależności od pierwotnej wysokości przyznanych świadczeń.

Przykładając to do konkretnej sytuacji - osoba, która obecnie otrzymuje 2500 zł brutto, może oczekiwać wzrostu emerytury o 106,99 zł netto po waloryzacji. Należy jednak zauważyć, że im wyższa emerytura, tym większe będą procentowe podwyżki, co z kolei prowadzi do większych różnic w dochodach osób starszych.