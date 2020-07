Cisza wyborcza w Polsce. Co to jest i ile trwa? Wybory 2020

Cisza wyborcza to zakaz prowadzenia agitacji wyborczej, czyli prowadzenia działań, których zadaniem jest zachęcenie lub zniechęcenie do oddawania głosu na określonego kandydata, lub ugrupowanie. Samo złamanie ciszy wyborczej jest wykroczeniem, za które może grozić grzywna , od 20 do 5 tys. zł.

Cisza wyborcza rozpoczyna się o północy na dzień przed rozpoczęciem głosowania. Koniec ciszy wyborczej następuje w momencie zamknięcia lokali wyborczych. W przypadku wyborów prezydenckich obowiązywać będzie od soboty 27 czerwca od północy do 28 czerwca do godziny 21:00. Wtedy zamknięte zostaną lokale wyborcze.

Cisza wyborcza w Polsce. Co to jest i ile trwa? Wybory 2020

Wybory prezydenckie 2020 odbędą się już w najbliższą niedzielę 28 czerwca. Podczas niedizeli wyborczej lokale wyborcze będą czynne od godziny 7:00 do 21:00. Cisza wyborcza rozpoczyna się 24 godziny przed dniem głosowania i trwa do jego zakończenia. Przed wyborami prezydenckimi 2020 cisza wyborcza trwa więc przez całą sobotę 27 czerwca, począwszy od północy, aż do zakończenia głosowania w dniu wyborów, czyli do 28 czerwca do godziny 21:00,