Co możesz stracić, kiedy nie płacisz? Możliwe konsekwencje niespłacania długów

Niespłacanie rat, czynszu, abonamentów powinno się skończyć… ich spłaceniem. Jednak droga do tego może być różna, i to od dłużnika zależy, czy sprawa będzie rozwiązana polubownie. Jeśli nie zostaną ustalone zasady współpracy, to wierzyciel będzie mógł skierować sprawę do sądu, a po uzyskaniu tytułu wykonawczego do komornika.