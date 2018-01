"Czarny czwartek" może się powtórzyć. Masz kredyt w jenach? Lepiej myśl o przewalutowaniu

Na kredyty hipoteczne w jenach zdecydowało się w Polsce niewiele osób w porównaniu z liczbą frankowiczów. Ci, którzy wciąż spłacają raty indeksowane do japońskiej waluty, mają teraz podobny czas jak frankowicze trzy lata temu przed "czarnym czwartkiem". Bank Japonii zdaje się sondować rynek w sprawie końca dodruku.

„Czarny czwartek” może się powtórzyć

To co wydarzyło się w czwartek 15 stycznia 2015 roku, kiedy po decyzji Narodowego Banku Szwajcarii frank nagle skoczył z 3,55 zł do nawet powyżej 5 zł, może sie teraz powtórzyć z jenem. Przypomnijmy - wtedy bank centralny zdecydował o zaprzestaniu dodruku franków w celu osłabienia waluty.

Teraz podobne zamiary zdaje się przejawiać największy drukarz świata, czyli Bank Japonii. Na cotygodniowym przetargu Bank Japonii zmniejszył we wtorek swoją ofertę zakupu obligacji z zapadalnością 10-25 lat, oraz 25-40 lat o odpowiednio 10 mld jenów dla każdej z grup, czyli do 190 mld jenów i 80 mld jenów w porównaniu z przetargiem w grudniu.

Skupione przez BoJ aktywa mają już wartość prawie rocznego PKB Japonii - a konkretnie 95 proc. jego wartości. Japończycy drukują jeny od lat, bo nieustannie chcą doprowadzić do inflacji i osłabić walutę, co zresztą sprzyja eksporterom, dającym największy wkład w gospodarkę. Inflacja bazowa zaczęła ostatnio iść w górę do 0,6 proc. rok do roku w grudniu i to najwyższy poziom od lipca 2016 r. Do tego wzrost płac okazał się wyższy od inflacji od 11 miesięcy.