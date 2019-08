Czego jeszcze nie wiedziałeś o ubezpieczeniu OC?

Ubezpieczenie OC, w odróżnieniu od AC, jest obowiązkowe dla wszystkich właścicieli pojazdów mechanicznych. Jego wykupienie chroni kierowcę w przypadku spowodowania szkody innemu uczestnikowi ruchu. W przeciwnym wypadku musiałby on zapłacić bardzo wysokie odszkodowanie z własnej kieszeni. Mowa o kosztach leczenia i rehabilitacji, naprawy samochodu, a także strat materialnych. Warto jednak pamiętać, że istnieją sytuacje, w których ubezpieczyciel nie wypłaci odszkodowania za poniesione szkody.

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych, w skrócie OC, zapewnia odszkodowanie za szkody wyrządzone przez kierowcę osobom trzecim. Oznacza to, że w przypadku spowodowania kolizji na drodze osoba kierująca pojazdem nie będzie musiała płacić poszkodowanemu zadośćuczynienia z własnej kieszeni, lecz zrobi to ubezpieczyciel. W odróżnieniu od ubezpieczenia AC, jego wykupienie jest obowiązkowe dla wszystkich posiadaczy pojazdów mechanicznych, więc również motocykli, ciągników rolniczych i innych. Ubezpieczenie OC należy wykupić najpóźniej w dniu rejestracji pojazdu. Za brak ważnego OC grozi nie tylko mandat, ale także wysoka kara pieniężna nakładana przez Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny. Za trzy dni opóźnienia w zapłaceniu OC samochodowego należy zapłacić 840 zł, a za ponad dwa tygodnie – 4200 zł. Właściciele motocykli zapłacą nieco mniej – od 140 do 700 zł.