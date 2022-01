Dla tej grupy gaz potaniał. Ale i tak płacą horrendalne kwoty

Majewski poinformował też, że trwają zabiegi dyplomatyczne w Norwegii, aby można było przenieść norweskie koncesje PGNiG do nowego podmiotu po planowanym przejęciu PGNiG przez PKN Orlen. - To jest operacja, która na pewno będzie wymagała także zgody norweskiego rządu, norweski rynek wydobycia gazu jest tak skonstruowany, że bez zgody norweskiego rządu nic się nie może wydarzyć - powiedział. Jak dodał, z tego co wie "takie zabiegi są czynione, żeby umożliwić przejęcie tych koncesji".