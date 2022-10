Dobrze nakręcona firma

Zawodowo zajmuję się tym, co lubię. Jestem panem swojego czasu. Nie ukrywam, że własny biznes, to też większe dochody. Ale chyba największą zaletą, przynajmniej w mojej branży, jest to, że pracując przy różnego rodzaju projektach, poznaję wielu ciekawych ludzi, z którymi mogę budować zawodowe relacje. Specyfika mojej pracy sprawia też, że bywam w miejscach, do których w innym przypadku nigdy bym nie trafił. Praca z naukowcami czy przy promocji książek były dla mnie cennym doświadczeniem zawodowym. Ciągle rozwijam firmę, w planach mam zatrudnienie pracowników. Nie osiągnąłbym jednak tego sukcesu, gdyby nie unijna pomoc. Dotacja na rozkręcenie biznesu, to naprawdę efektywna pomoc, która zwłaszcza na początku jest nieocenionym wsparciem.