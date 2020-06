Dodatek solidarnościowy. Trzeba spełnić wiele warunków, by otrzymać 1400 zł miesięcznie

Będzie to świadczenie przyznawane maksymalnie przez trzy miesiące w okresie od 1 czerwca (zadziała więc wstecz) do 31 sierpnia 2020 r., a jego wysokość będzie wynosić 1400 zł miesięcznie.

Osoba zainteresowana będzie musiała spełnić kilka warunków: przyszły beneficjent wcześniej musiał być zatrudniony na umowę o pracę i stracić ją po 31 marca 2020 r. i podlegać ubezpieczeniom. Ponadto musiał podlegać ubezpieczeniom społecznym w 2020 r. przez co najmniej 90 dni.

Pomoc nie będzie przyznawana z automatu, lecz trzeba będzie złożyć wniosek poprzez platformę elektroniczną Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Prezydent wyraził nadzieję, że ta forma składania wniosku zmniejszy liczbę błędnych aplikacji. W uzasadnieniu do ustawy wprost przytoczony jest przykład, że aż 60 proc. papierowych wniosków o pomoc w ramach tarczy zawierało błędy i musiały zostać odrzucone, podczas gdy w elektronicznych wnioskach było ich tylko 16 proc.

Jak zwracaliśmy już uwagę w money.pl, z dodatku ucieszą się nieliczni . Nie dość bowiem, że przeznaczony jest tylko dla tych, którzy stracili pracę w określonym momencie (a więc po 31 marca 2020 r.), to również nie można go łączyć z "klasycznym" zasiłkiem.

Z dodatku można skorzystać tylko, jeśli nie pobiera się jednocześnie zasiłku dla bezrobotnych ani nie posiada innego źródła ubezpieczenia, np. prawa do emerytury. To oznacza, że nie otrzyma go np. osoba dorabiająca na zleceniu, ale już na nieoskładkowaną umowę o dzieło – jak najbardziej.