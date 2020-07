Dodatek solidarnościowy - ZUS wypłacił już ponad 100 mln zł

Dodatek solidarnościowy to rozwiązanie resortu rodziny, pracy i polityki społecznej na czas pandemii koronawirusa. Świadczenie pomocowe z założenia ma trafiać do osób najbardziej potrzebujących. Jak poinformował Zakład Ubezpieczeń Społecznych, do tej pory wypłacono blisko 110 mln zł.

