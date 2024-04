Dodatkowe 1,5 tys. zł miesięcznie dla rodziców. Od czerwca duże zmiany

Rząd o dodatkach dla rodzin zastępczych zawodowych

MRPiPS szacuje, że rozwiązania zawarte w projekcie obejmą niemal 3 tys. osób: ok. 2,1 tys. osób pełniących funkcję rodzin zastępczych zawodowych, w tym ok. 360 rodzin zastępczych pełniących funkcję pogotowia rodzinnego i ok. 250 specjalistycznych rodzin zastępczych zawodowych, a także ok. 800 osób prowadzących rodzinne domy dziecka.