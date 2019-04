Dotacje na innowacje, czyli abc funduszy unijnych

Myślisz, że pozyskanie środków z Funduszy Europejskich jest poza Twoim zasięgiem? Nic bardziej mylnego. Prowadząc firmę, robiłeś już trudniejsze rzeczy.

Wszystko, co chciałbyś wiedzieć o innowacjach, ale boisz się zapytać

Fundusze na innowacje są przeznaczone na rozwój nowych produktów, usług i technologii w firmach. Chcąc z nich skorzystać, warto najpierw sprawdzić, czym innowacje właściwie są i jak powstają. Wbrew pozorom, innowacja nie oznacza odkrycia czegoś, co nie istniało. Innowacją będzie udoskonalenie istniejącej usługi lub produktu, czyli np. wytworzenie czegoś szybciej, taniej, z nowego materiału lub przy pomocy nowej technologii. Czy musi to być nowatorstwo na skalę świata? Niekoniecznie. Istnieją bowiem konkursy, w których udział umożliwia już innowacja w skali regionu lub kraju. To, który z nich wybrać, zależy od etapu i potrzeb Twojej inwestycji.

Przez badania do nowatorstwa

Badania nad bezglutenowym, naturalnym makaronem? Dlaczego nie! Właśnie na taką innowację dofinansowanie otrzymała firma Arc-Pol. Jeżeli masz pomysł na nowy produkt lub usługę, ale chcesz przeprowadzić testy, by wszystko dokładnie opracować, spróbuj pójść w ślady firmy z Głębowic. Możesz otrzymać pieniądze na wykonanie badań we współpracy z jednostką naukową albo zamówić i kupić konkretne badania. Takie możliwości daje tzw. „Szybka ścieżka” Programu Inteligentny Rozwój (POIR). Warto podkreślić, że mowa tu o projektach o wartości miliona złotych i więcej.

„Szybka ścieżka” to ponad miliardowy budżet w jednym konkursie na innowacje. Dodatkowo oddzielna pula pieniędzy przeznaczona jest na projekty realizujące zasadę dostępności. Dotyczą one pomocy osobom m.in. z ograniczeniami fizycznymi i umysłowymi. Daty naborów i pozostałe informacje na ten temat znajdziesz tutaj.

A gdyby tak stworzyć własne centrum badań…

Masz dobry pomysł, ale brakuje Ci infrastruktury do jego opracowania?

Właśnie w takiej sytuacji znalazła się firma Selvita, która pracuje nad terapiami onkologicznymi. Warto przyjrzeć się drodze rozwoju, jaką obrał ten lider innowacji biotechnologicznych. Podobnie jak Selvita, możesz dofinansować aparaturę, sprzęt i technologię niezbędną do planowanych badań. Taką szansę daje Ci udział w konkursie „Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw” POIR. Musi to być jednak inwestycja za minimum 2 mln zł. Dotacja obejmuje wydatki inwestycyjne, zakup materiałów do prowadzenia badań, a także usługi doradcy. Więcej informacji na temat konkursu znajdziesz tutaj.

Pomoc naukowa – raz, pomoc sprzętowa – dwa

Potrzebna Ci pomoc naukowa, żeby opracować swój pomysł oraz odpowiedni sprzęt, do jego wdrożenia? Skorzystaj z „Bonów na innowacje dla MŚP” POIR. W pierwszym etapie uzyskasz środki na opracowanie przez jednostki naukowe nowego lub ulepszonego wyrobu, usługi, technologii czy projektu wzorniczego.

Po przejściu do drugiego etapu – pieniądze na zakup maszyn i urządzeń. Z czterech tegorocznych konkursów, w których można ubiegać się o dotacje, dwa dedykowane będą projektom na rzecz dostępności. Chcesz złożyć wniosek? Wejdź tutaj i dowiedz się więcej.

Gdy wniosek jest taki, że nie potrzeba wniosku

Jeśli zależy Ci na szybkich efektach, możesz skorzystać z pomocy finansowej bez składania wniosku, czyli z funduszy typu venture capital. W tym przypadku, rodzaj funduszu powinieneś dobrać do etapu innowacji lub etapu rozwoju przedsiębiorstwa.

Fundusz PFR Starter skierowany jest do spółek na najwcześniejszym etapie rozwoju. Firmy, które zainteresują swoim pomysłem pośredników finansowych, mogą dostać do 3 mln zł.

Fundusz PFR Biznest inwestuje w spółki na wczesnym etapie rozwoju, we współpracy i przy udziale inwestycyjnym Aniołów Biznesu. Pomoc dla jednej spółki może sięgać 4 mln zł.

Fundusz PFR Otwarte Innowacje dla MŚP dotyczy prac badawczo-rozwojowych. Realizuje projekty technologiczne, w których przedsiębiorstwa nie polegają wyłącznie na wynikach własnych prac B+R, ale współpracują też z innymi podmiotami. W tym przypadku wsparcie może wynosić od 5 mln do nawet 60 mln zł.

Fundusz PFR KOFFI inwestuje w MŚP na etapie wzrostu, rozwoju lub ekspansji. Firma może otrzymać od 1 mln aż do 60 mln zł.

Więcej informacji oraz kontakt do pośredników znajdziesz tutaj.

Ruszaj na wschód, tam musi być jakaś dotacja

Twój produkt jest innowacyjny w skali kraju? Masz wyniki badań, ale brakuje Ci pieniędzy na produkcję? Możesz pozyskać je tak, jak twórcy personalizowanej fotoksiążki albo producent ekologicznego drewna o kolorze i strukturze eleganckiego czarnego dębu. Obie firmy sięgnęły po fundusze z puli Wdrażanie innowacji przez MŚP z Programu Polska Wschodnia. Dotacje możesz otrzymać zarówno na maszyny, urządzenia i wyposażenie, jak i na licencje, know-how czy oprogramowanie potrzebne do rozpoczęcia nowej produkcji. Warunkiem jest realizacja projektu na terytorium co najmniej jednego województwa Polski Wschodniej. Więcej szczegółów na ten temat znajdziesz tutaj.

Zysk w średnim mieście

Twoja firma ma siedzibę w średnim mieście? Chcesz w niej zrealizować inwestycję i masz już wyniki badań? To wystarczające warunki, by zapoznać się z zasadami konkursu „Badania na rynek”. Wartość takiego projektu musi wynieść nie mniej niż milion złotych. Dofinansowanie obejmuje właśnie wydatki inwestycyjne, usługi doradcze oraz eksperymentalne prace rozwojowe. Równolegle PARP prowadzi też dwa inne nabory. Pierwszy, realizujący ważny społecznie, długofalowy Program Dostępność Plus z pulą 100 mln zł i drugi – ogólny, z kwotą 850 mln zł. Warunki i terminy naborów znajdziesz tutaj.