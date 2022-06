Drogie wakacje Polaków. Oto jak duże są podwyżki cen

W większości przypadków rosną też ceny biletów wstępu do parków rozrywki. Za bilet normalny zapłacimy 159 zł, o 20 zł więcej niż rok temu, wejście do Park of Poland w Mszczonowie podrożało do o pięć złotych - do 139 zł, a do parku dinozaurów w Łebie - z 85 do 95 zł. Również ceny biletów ulgowych dla dzieci poszły w górę. Wyjątkiem jest Park of Poland, który bilety ulgowe sprzedaje o pięć złotych taniej niż przed rokiem.