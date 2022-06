ZUS: bon turystyczny można wykorzystać tylko do 30 września

To ostatnie wakacje z bonem turystycznym, jego ważność upływa 30 września. Po tym terminie nie będzie można nim opłacić wypoczynku ani pobytu w hotelu – przypomina Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Według danych ZUS na blisko 4,3 mln uprawnionych osób wciąż nieaktywnych jest 895 tys. bonów. Wsparcie przyznawane jest na dziecko urodzone do końca 2021 r., na które przysługuje świadczenie 500 plus.