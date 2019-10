WP Finanse Poczta WP Pilot Program TV Menu Promocje

Najnowsze Popularne Promocje Kombinują Czy to się opłaca? Tu zarobisz To jest nowe #DZIEJESIE Najnowsze Popularne WP Finanse Gospodarka + 3 wiadomościpracaedukacja Krzysztof Janoś 1 godzinę temu Dzień nauczyciela - kłopot rodzica. Szkoły zapewniają opiekę, ale "zachęcają" do wolnego Dzień Edukacji Narodowej potocznie zwany dniem nauczyciela w tym roku wypada w poniedziałek. Jest to oczywiście znakomita okazja do przedłużenia sobie weekendu. Jednak dla niektórych rodziców konieczność zapewnienia opieki nad dziećmi jest wyzwaniem. Głosuj Głosuj Podziel się Opinie Kłopot mają rodzice szkół, w których w poniedziałek, 14 października, świetlica jest czynna tylko do 15. (East News, Fot: Andrzej Banas/Polska Press/East News) "Z powodu dnia nauczyciela moje dziecko z 1 klasy ma odwołane lekcje. Szkoła zapewnia opiekę w świetlicy, ale tylko do godz. 15. O chęci skorzystania z tej formy opieki należało poinformować szkołę do 7.10. Jeśli ktoś zapomniał - ma pecha. Niestety też mam taką pracę, że po jej zakończeniu jestem w szkole przed godz. 17, a zatem później niż planuje to dzień nauczyciela" - napisała Ania z Wrocławia. Czytelniczka, która skontaktowała się z nami przez platformę dziejesie.wp.pl, podkreśla, że nie mam możliwości wcześniejszego wyjścia z pracy i dlatego musi wziąć dzień wolny. - Poza tym jak zawsze w takich dniach do świetlicy uczęszcza mało dzieci i nie chcę, aby moja córka siedziała tam sama, bo z pewnością będzie jej smutno - dodaje Ania. Szkoła, o której mowa to SP 42 z Wrocławia. Rzeczywiście na jej stronie internetowej znajdujemy informację, że dzieci z klas I-VIII nie mają zajęć dydaktyczno-wychowawczych, a jedynie zajęcia opiekuńcze w świetlicy szkolnej do 15:00. SP42/screenshot Podziel się Zobacz: Strajk włoski nauczycieli. Wiceszef ZNP: "pokażemy faktyczny czas pracy nauczyciela" Postanowiliśmy zadzwonić do tej placówki i zapytać dlaczego tak zorganizowano ten dzień maluchom i ich rodzicom. - Każda szkoła ustala prace w tym dniu indywidualnie. Wszystko jest zgodne z artykułem 74 Karty Nauczyciela. To nie jest dzień wolny dla nauczycieli. Mimo święta przychodzą do pracy i są gotowi do zajęć opiekuńczych. W naszej szkole każda klasa ma swoją świetlicę w pomieszczeniu, gdzie odbywają się lekcje, zatem nie mamy problemu z tym, że może zabraknąć miejsca - mówi dyrektor szkoły Agnieszka Ciołkosz Pietrzyk. Ale dlaczego tylko do 15? - W mojej szkole jest to tak przygotowane, że pracujemy trochę krócej niż zwykle czyli do 15 zamiast do 17. Wcześniej informowaliśmy o tym rodziców i nie dostaliśmy w tej sprawie żadnych uwag i zastrzeżeń. Dajmy też nauczycielom rzeczywiście świętować. Rodzice to rozumieją i z reguły w tym dniu do szkoły przychodzi zaledwie garstka uczniów i to głównie klas 1-4 - mówi dyrektor SP 42 we Wrocławiu. Jak dodaje, rodzice wcześniej deklarują też, który z uczniów do szkoły przyjdzie. Krótkie sprawdzenie innych stron internetowych szkół dowodzi, że częściej opieka sprawowana jest do 17. lub 16:30, ale opieka do 15 nie należy też do rzadkości. Na dziejesie.wp.pl napisała do nas również czytelniczka z Warszawy. W jej przypadku dwójka jej dzieci (1 i 3 klasa) ma zapewnioną opiekę do 17, ale żeby tak się stało, musiała wypełnić dodatkowe dokumenty. Dziecko samo w domu? - Dzieci normalnie zostają po lekcjach w świetlicy. Zatem to nie była zgoda na ich przebywanie tam, tylko oddzielne papiery na ten konkretny dzień. Nie było to proste tak lub nie. Mam wrażenie, że to taki sygnał, że jak trzeba, to się dziećmi zajmą, ale lepiej, żeby nie przychodziły - wyjaśnia czytelniczka. Jednak nie tylko ze względu na swoje odczucia weźmie tego dnia urlop. Podobnie jak Ania nie chce, by jej dzieci były tymi nielicznymi, które jednak do szkoły przyjdą. A od kiedy możemy zgodnie z prawem zostawiać dzieci same w domu bez opieki? Sytuacje bywają różne, czasem wzięcie dnia wolnego nie jest możliwe. W polskim prawie nie ma jednoznacznego przepisu, który mówiłby wprost o tym, w jakim wieku można zostawić dziecko samo w domu. Jedynie w art. 106 Kodeksu wykroczeń zapisano, że "kto, mając obowiązek opieki lub nadzoru nad małoletnim do lat 7 albo nad inną osobą niezdolną rozpoznać lub obronić się przed niebezpieczeństwem, dopuszcza do jej przebywania w okolicznościach niebezpiecznych dla zdrowia człowieka, podlega karze grzywny albo karze nagany." Poza tym nie ma żadnych innych regulacji w tym zakresie. O prawa, obowiązki i zwyczajową praktykę szkół w ten konkretny świąteczny dzień zapytaliśmy też w MEN. Rzecznik ministerstwa potwierdziła, że uczniowie nie mają tego dnia lekcji, ale nie jest to dla nich dzień wolny od obecności w szkole. - Nie ma także podstaw prawnych, aby uznać, że również dla nauczycieli jest to dzień wolny od pracy - dla nich jest to jedynie dzień wolny od prowadzenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych. Szkoła w tym dniu jest zobowiązana prowadzić zajęcia opiekuńcze w godzinach ustalonych w szkole lub zajęcia innego rodzaju, na przykład związane z uroczystościami szkolnymi odbywającymi się z tej okazji - mówi Anna Ostrowska, rzecznik prasowy MEN.