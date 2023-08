"Efekt szminki" w inflacji. "Sięgamy po luksusowe przyjemności"

Pieniądze przeznaczamy na drobne przyjemności

Według danych przedstawionych przez OLX najwięcej odpowiedzi wysłali użytkownicy portalu na jedno tylko ogłoszenie z Warszawy dotyczące manicure hybrydowego - 2,5 tysiąca. Na drugim miejscu z 2 tys. odpowiedzi znalazł się masaż relaksacyjny. Jak wskazuje portal, oba łączy atrakcyjna cena. Tego typu przykładów jest więcej i obrazują one generalny trend do poszukiwania usług kojarzonych z przyjemnościami, dostępnymi za rozsądną cenę. Dodatkowo, jak podaje OLX, mimo inflacji zapotrzebowanie na tego typu usługi nie maleje, co pokazuje, że Polacy nie chcą rezygnować z luksusu, ale poszukują atrakcyjnych cenowo ofert.