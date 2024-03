Ekskluzywna bankowość XXI w. Jak działa private banking?

Nowoczesne podejście do bankowości prywatnej

Pozostaje też pytanie o współczesny private banking – co to jest i jak wykorzystuje zdobycze technologiczne? Oferuje on dostęp do szerokiej gamy usług finansowych i inwestycyjnych, wykorzystując przy tym innowacyjne narzędzia analityczne, które łączy z udogodnieniami takimi jak płatności zbliżeniowe czy bankowość mobilna. Wszystko to pozwala na stałe monitorowanie rynku i dopasowywanie strategii zarządzania finansami w czasie rzeczywistym, w sposób najlepiej zoptymalizowany pod kątem potrzeb. Ponadto klienci mogą skorzystać z produktów dedykowanych wyłącznie dla nich jak np. prestiżowe karty kredytowe. Umożliwiają one nie tylko dostęp do wysokich limitów, ale także szeregu usług dodatkowych.