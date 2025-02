"Renta alkoholowa". Z roku na rok jej koszt rośnie

W marcu waloryzacji podlegać będzie także tzw. renta alkoholowa . Wysokość renty z tytułu niezdolności do pracy z powodu choroby alkoholowej jest uzależniona od stopnia niezdolności, określonego w orzeczeniu lekarskim.

Jak wyjaśnia WP Finanse Grzegorz Dyjak z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, nie istnieje formalne pojęcie " renty alkoholowej" – jest to wyłącznie termin potoczny. Zakład Ubezpieczeń Społecznych stosuje Międzynarodową Statystyczną Klasyfikację Chorób i Problemów Zdrowotnych Rewizja X (ICD-10).

Są to m.in. następujące kody chorobowe:

F10 – zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania wynikające z użycia alkoholu,

K70 – alkoholowa choroba wątroby,

T51 – efekt toksyczny alkoholu,

X45 – przypadkowe zatrucie alkoholem,

Y15 – zatrucie alkoholem o nieokreślonym zamiarze,

Y90 – działanie alkoholu określone na podstawie poziomu we krwi.

Wyniszczenie organizmu, które spowodowało całkowitą lub częściową niezdolność do pracy, nie jest to jednak jedynym kryterium, które należy spełnić, by móc ubiegać się o wsparcie. Jak podaje Zakład Ubezpieczeń Społecznych, renta może zostać przyznana po spełnieniu warunków: