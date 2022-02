Eldorado w branży gier. Zarobki? Nawet 21 tys. zł

Branża gamingowa to prawdziwa żyła złota. Programiści, ze znajomością najpopularniejszych języków programowania, w tym m.in. Swifta i Javy, mogli w styczniu 2022 r. liczyć na zarobki nawet ok. 21 tys. zł netto – informuje szwedzka firma z branży gier online Evolution. Wartość branży gier na świecie to ponad 170 mld dolarów.