Fachowcy na wagę złota. Zarabiają nawet 40 tys. złotych

Zarobki w budowlance

Ile zarabia się w budownictwie? W zależności od stanowiska i specjalizacji najczęściej wynagrodzenie wynosi od 8 tys. do 40 tys. zł brutto. Na największe zarobki mogą liczyć dyrektorzy kontraktu, do których należy nadzorowanie wszystkich etapów realizacji kontraktu. Ich zarobki wynoszą od 26 do 40 tys. złotych.