GIF wycofał szereg leków na grypę. Wszystkie szkodziły bardziej niż pomagały

Główny Inspektorat Farmaceutyczny nakazał wycofać z obrotu wszystkie leki na grypę i przeziębienie zawierające w swoim składzie fenspiryd. Jak wynika z najnowszych badań, stosowanie tej substancji niesie ze sobą zbyt duże ryzyko.



GIF jednego tylko dnia wydał trzynaście decyzji o wycofaniu leków z obrotu – dotyczyły one sześciu leków produkowanych przez różnych producentów. To, co je łączyło, to substancja czynna – fenspiryd.