Górale narzekają na frekwencję. Wskazują na jedną przyczynę

- Ludzie nie zawsze są świadomi, że – choć za oknem nie widzą zimy, a okolica jest szaro-bura – śniegu na stokach nie brakuje. Warunki narciarskie są dobre. Niektóre stoki mają wyprodukowane od 1,5 do 2 metrów sztucznego śniegu. Są ratrakowane. Do końca ferii powinno go wystarczyć - podkreśla urzędnik.