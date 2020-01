Holandia chce być Niderlandami. Prof. Jerzy Bralczyk: "Mam sentyment, przyjmuję ze zrozumieniem"

Rząd Holandii podjął decyzję, że ujednolica swoją nazwę we wszystkich zagranicznych materiałach. Kraj ten chce być znany tylko jako Niderlandy. - To może sprawić pewnego rodzaju zainteresowanie. Takie podgrzanie tematu ma wartość promocyjną - komentuje dla serwisu finanse.wp.pl prof. Jerzy Bralczyk.

Do tej pory holenderskie instytucje i organizacje używały w kontaktach zagranicznych zarówno nazwy Holandia, jak i Niderlandy. To powodowało spory chaos, więc rząd zdecydował się na ujednolicenie. I wybrał Niderlandy (w języku angielskim The Netherlands).