Imigranci prześlizgują się przez patrole. Coraz częściej docierają na Wyspy

Skąd wynika problem?

Tymczasem, jak wynika z danych uzyskanych przez tę gazetę u lokalnych władz francuskich, od początku roku do połowy sierpnia do Wielkiej Brytanii przedostało się 16 659 nielegalnych imigrantów, a przed wypłynięciem na kanał La Manche zatrzymano 13 759 kolejnych. Oznacza to, że odsetek zatrzymanych w stosunku do planujących przedostanie się wyniósł 45,2 proc. W analogicznym okresie zeszłego roku przedostało się 20 119 osób, a zatrzymano 17 032, czyli odsetek zatrzymywanych był nieco wyższy i wynosił 45,8 proc.