Influencer reklamuje, Polak kupuje. To badanie nie pozostawia złudzeń

Rekomendacje w mediach społecznościowych mają znaczący wpływ na decyzje zakupowe 36 proc. Polaków , jak wynika z raportu "Doświadczenia e-commerce" przygotowanego przez Santander Consumer Bank. Na wpływ social mediów szczególnie podatni są młodzi ludzie w wieku 18-29 lat. Do tego, że mają one znaczenie w decyzjach zakupowych, przyznało się 59 proc. respondentów .

Zakupy pod wpływem rekomendacji z mediów społecznościowych są popularne wśród 45 proc. kobiet i 26 proc. mężczyzn. Social media stają się kluczowym miejscem do poszukiwania inspiracji i budowania zaufania do produktów. Najczęściej kupowane są kosmetyki i produkty do pielęgnacji, co wskazało 34 proc. badanych.