Jak Przygotować Firmę do Korzystania z Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF)

Czy czasu jest zatem sporo? …I tak i nie.

Jak już było to wspomniane, platforma KSeF zostanie uruchomiona z początkiem 2022 roku, jednak początkowo będzie to rozwiązanie dobrowolne. Obowiązkowe e-fakturowanie między wszystkimi podmiotami nie zostanie wprowadzone w Polsce wcześniej niż w 2023 roku, co daje przedsiębiorcom jeszcze trochę czasu na przygotowanie się. Biorąc jednak pod uwagę fakt, iż w dzisiejszych czasach natychmiastowy dostęp do wiarygodnych danych jest koniecznością, zbyt długie zwlekanie z podjęciem decyzji o "przejściu na digital" może okazać się wysoce niekorzystne. Wybierając dziś rozwiązanie, takie jak Comarch EDI, wiele firm może nie tylko być w pełnej gotowości na nadchodzące zmiany, ale również już teraz zacząć czerpać zyski z automatyzacji. Wszystko jest w ich rękach.