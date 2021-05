Jak zarobić na IPO? Lista najbardziej oczekiwanych debiutów giełdowych

Inwestorzy nie pozostają jednak bez żadnej wiedzy, bo każdy kandydat do bycia spółką publiczną musi ujawnić dokumenty pozwalające sprawdzić i ocenić jego wyniki finansowe i historię działalności. W Polsce jest to prospekt emisyjny. Im więc starsza spółka, tym pewniejsza może być ocena jej potencjału. Młodsze firmy to większe ryzyko, ale też – co pokazują doświadczenia rynku amerykańskich start-upów – większe szanse na znaczny zarobek zarówno podczas debiutu, jak i później.