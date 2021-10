WP Finanse Dark Mode Włącz tryb ciemny Poczta TV ONLINE Program TV Menu Promocje

Promocje Kombinują

Kombinują Czy to się opłaca?

Czy to się opłaca? Tu zarobisz

Tu zarobisz To jest nowe

To jest nowe #DZIEJESIE

#DZIEJESIE Najnowsze

Najnowsze Popularne Przejdź na Promocje Kombinują Czy to się opłaca Tu zarobisz To jest nowe #DZIEJESIE Najnowsze Popularne Materiał Partnera niemcy + 2 senioropieka domowa Materiał partnera Wczoraj, 19-10-2021 12:22 Artykuł sponsorowany Jak zarobić więcej w opiece nad seniorem w Niemczech? Chcesz podjąć pracę w opiece w Niemczech i zastanawiasz się, ile możesz zarobić? W dzisiejszym artykule pokażemy, że opieka nad osobami starszymi jest opłacalnym zawodem. Podpowiemy też, co możesz zrobić, żeby podwyższyć swoją wypłatę. Zapraszamy do lektury! Share Praca dla kobiet: opiekunka osób starszych w Niemczech Źródło: materiały partnera Opiekunka pracująca w Niemczech może dobrze zarabiać Zapotrzebowanie na opiekunów osób starszych ciągle się zwiększa. Widać to chociażby u naszych zachodnich sąsiadów, gdzie społeczeństwo szybko się starzeje. Rodziny seniorów nie zawsze są w stanie opiekować się swoimi bliskimi – a chcą przecież dla nich jak najlepiej. Dlatego szukają wykwalifikowanych opiekunów, którym są w stanie dobrze zapłacić. Jeśli więc zamierzasz pracować w opiece w Niemczech, masz szansę na wysokie wynagrodzenie. Jednak – jak w każdym zawodzie – wiąże się ono z konkretnymi wymaganiami. Negocjacje warto więc zacząć już podczas kontaktu z agencją opieki. Jakie pytania mogą paść na rozmowie o pracę opiekunki? Rekruterzy z Agencji Veritas kładą nacisk na trzy kwestie: · poziom znajomości języka, · doświadczenie w opiece, · gotowość do pracy. Od spełnienia tych kryteriów zależy wysokość Twojej wypłaty. Przyjrzyjmy się więc dokładnie każdemu z nich. Znajomość języka niemieckiego Im lepiej będziesz mówić po niemiecku, tym łatwiej dogadasz się z podopiecznym i jego rodziną. Sprawniej zrobisz też zakupy czy załatwisz pilne sprawy w urzędzie lub na poczcie. Nic więc dziwnego, że umiejętność posługiwania się niemieckim jest głównym kryterium branym pod uwagę podczas rozmowy rekrutacyjnej. Oferty pracy w opiece są różne – niektórzy pracodawcy wymagają komunikatywnej znajomości języka, inni chcą, żeby opiekunka mówiła płynnie. Jeszcze przed rozmową dobrze jest więc podszlifować swoje umiejętności językowe. Jeśli dobrze zaprezentujesz się w czasie rekrutacji, masz szansę otrzymać lepiej płatne zlecenie. Pamiętaj, żeby realnie ocenić swoje możliwości, gdyż rzeczywistość i tak je zweryfikuje. A jakie zwroty należy opanować na początek? Na pewno te związane z codziennymi obowiązkami i opieką nad seniorem. Opiekun lub opiekunka w Niemczech musi też umieć się dogadać z rodziną podopiecznego, służbami medycznymi, lekarzami. Powinna swobodnie załatwiać codzienne sprawy, organizować dzień sobie i seniorowi, umawiać wizyty lekarskie czy pilnować przyjmowania leków. A co, jeśli potrafisz rozmawiać po niemiecku jedynie w stopniu podstawowym? Dobrym rozwiązaniem jest skorzystanie z bezpłatnych lekcji niemieckiego organizowanych przez Veritas. W łatwy i przyjemny sposób poszerzysz swoje słownictwo, opanujesz gramatykę i poprawność wypowiedzi. Doświadczenie w opiece nad seniorem Na wysokość zarobków opiekuna albo opiekunki pracującej w Niemczech ma też wpływ jej doświadczenie. Rekruter może Cię więc zapytać, czy w swojej karierze opiekowałeś się już osobą starszą, chorą albo niepełnosprawną. Oczywiście nie chodzi tutaj o wizytę co jakiś czas, przyniesienie zakupów czy zrobienie obiadu. Opiekunka lub opiekun zdobywają doświadczenie poprzez stałą opiekę nad seniorem. Liczą się więc nie tylko kursy i kwalifikacje, ale też umiejętność radzenia sobie z rutyną i z nagłymi sytuacjami, jakie mogą się zdarzyć. Bardzo cenne jest doświadczenie, które zdobywa opiekun stawiający czoła nowym wyzwaniom. Przykład: opiekunka pojechała na sztelę, by dotrzymywać towarzystwa w miarę sprawnej seniorce. Podczas trwania zlecenia stan podopiecznej się pogarsza. Opiekunka musi podołać nowym obowiązkom, współpracować z lekarzami, służbami medycznymi i rodziną osoby starszej. W rezultacie zyskuje zupełnie nową wiedzę i umiejętności. Uczy się, jak postępować z chorą podopieczną, opanowuje obsługę sprzętu medycznego czy technikę transferu chorej z łóżka na wózek. Innym sposobem na podnoszenie kwalifikacji opiekunki w Niemczech są specjalne kursy i szkolenia. Zyskasz tam wiedzę na temat opieki nad osobą niepełnosprawną czy chorą np. na schorzenia otępienne. Po zakończeniu kursu otrzymasz odpowiedni certyfikat, który śmiało możesz przedstawić podczas rozmowy rekrutacyjnej w agencji. Gotowość do podjęcia pracy jako opiekunka Ostatni wymieniony czynnik, na który zwracają uwagę rekruterzy, to fakt, czy opiekun lub opiekunka są gotowi do rozpoczęcia pracy. Zdarza się bowiem, że kandydatka mówi: "o tak, mogę pracować od zaraz. Proszę o ofertę w Monachium, bez dźwigania, koniecznie do pani, której nie będę musiała gotować niemieckich dań. Aha, i żadnych zwierząt". W ten sposób znacznie zawęża się ilość dostępnych ofert. Okrojony zakres obowiązków także wpływa na wysokość pensji, a po przyjeździe na miejsce może się okazać, że nie są one tak uciążliwe, jak się wydawało. Lepiej więc nie pozbawiać się już na początku dostępu do bardziej interesujących ogłoszeń. Jeżeli nie możesz podnosić ciężkich rzeczy ze względu na przebyty uraz czy operację, poinformuj o tym. Konsultant z pewnością dopasuje ofertę tak, żeby zadbać o Twoje zdrowie i komfort. Tutaj opiekunka w Niemczech może liczyć na najwyższą wypłatę Wiesz już, co wpływa na wysokość pensji w pracy w opiece w Niemczech. Istnieje jednak jeszcze jedno kryterium, na które warto zwrócić uwagę przy szukaniu ofert – lokalizacja. W zależności od landu pensje mogą bowiem kształtować się nieco inaczej. Jak pokazują dane, na największą wypłatę można liczyć w Bawarii, Nadrenii Północnej-Westfalii i Badenii-Wirtembergii. Wynagrodzenie w tych rejonach sięga nawet 2 tysięcy euro netto miesięcznie. Łatwo obliczyć, że pracując jako opiekun lub opiekunka osoby starszej, będziesz tam zarabiać około 8-9 tysięcy złotych, i to na rękę. Na uwagę zasługują też wschodnie landy i Berlin, gdzie zarobki to około 1800 euro netto. Najniższe stawki oferuje Saksonia (chociaż i tak są one wysokie) – 1500-1600 euro. Takie kwoty najczęściej spotyka się w ogłoszeniach dla opiekunek w Niemczech zamieszczanych przez dobre agencje. Warto zauważyć, że podaliśmy sumy netto, czyli już po odliczeniu podatków i składek. Dla porównania: w Polsce opiekunka osób starszych zarobi około 2 tysiące złotych netto. Różnica jest zatem widoczna na pierwszy rzut oka. Teraz wiesz, co należy zrobić, żeby więcej zarabiać w opiece w Niemczech. Ostatnim krokiem będzie znalezienie najlepszego ogłoszenia. W tym celu warto zaufać doświadczonej, renomowanej agencji. Dzięki wsparciu konsultanta dopasujesz dla siebie idealną sztelę. Jeśli interesuje Cię praca w opiece w Niemczech, to wejdź na stronę: praca opieka Niemcy Artykuł sponsorowany Podziel się opinią Share WP finanse finanse Bądź z nami na bieżąco na Instagramie 👍 Lubię to! na Facebooku Komentarze