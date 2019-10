Aż 415 posłów poparło nowelizację przepisów, która wprowadza obowiązek "jazdy na suwak" i tworzenia tzw. korytarza życia w razie wystąpienia zatoru. Nowe prawo może wprowadzić poważne zmiany w sposobie podróżowania po polskich drogach. Przepisy mają wejść w życie po 21 dniach od ich ogłoszenia (6 listopada).

"Jazda na suwak" i "korytarz życia" już wkrótce obowiązkowe. Sejm uchwalił zmiany w przepisach

Polega on z założenia na utworzeniu przestrzeni na jezdni, która będzie służyła jednostkom ratowniczym do szybkiego i bezpiecznego dotarcia do potencjalnych ofiar zdarzenia drogowego.

Zgodnie z nowelizacją kierowcy, którzy utworzą "korytarz życia", będą posługiwać się zasadą analogii do palców prawej dłoni. Jeśli droga ma więcej niż dwa pasy w jednym kierunku, kierowcy jadący skrajnym lewym pasem będą zobowiązani będą, żeby zjechać do lewej krawędzi jezdni (analogia do kciuka). Pozostali zmotoryzowani zjadą do prawej strony swojego pasa. W ten sposób utworzony zostanie korytarz dla służb ratowniczych.