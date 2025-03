Nie możesz wypłacić gotówki? Oto jak szybko zmienić limity

Zmiana dziennego limitu wypłat z bankomatu to kluczowy element zarządzania finansami. Jak podaje serwis TotalMoney, większość banków w Polsce umożliwia modyfikację limitu przez bankowość internetową, aplikacje mobilne lub infolinię. Dzięki temu możesz szybko dostosować limit w bankomatach do swoich potrzeb.

Dzienny limit wypłat z bankomatu to maksymalna kwota, jaką można wypłacić z konta w ciągu jednego dnia. Limity te są stosowane przez banki w celu ochrony środków na koncie i ograniczenia ryzyka kradzieży . W zależności od banku limit może wynosić od kilku do kilkudziesięciu tysięcy złotych.

Banki oferują różne limity wypłat, które można dostosować do indywidualnych potrzeb. Na przykład, w Alior Banku limit wynosi od 3 tys. do 15 tys. zł, a w Banku Millennium od 1 tys. do 20 tys. zł. Zmiana limitu jest szybka i wygodna, co pozwala na lepsze zarządzanie finansami i zwiększenie bezpieczeństwa konta.