Jeff Bezos przekazuje pieniądze na Australię. Internauci kpią z kwoty

Milion dolarów australijskich - tyle firma najbogatszego człowieka świata przekaże na pomoc ogarniętej pożarami Australii. To 0,000073 proc. wartości firmy i 0,00059 proc. majątku samego Bezosa.

Jak pisze amerykański Business Insider, majątek Bezosa rośnie w tempie ok. 149 dolarów na minutę. A to oznacza, że na uzbieranie kwoty zadeklarowanej na pomoc Australii, miliarder potrzebuje ok. 5 minut.

Kwotę, którą Bezos przekazał Australii Huffington Post porównuje do datków celebrytów. Leonardo DiCaprio, którego majątek to ok. 260 mln dol., zobowiązał się do przekazania 3 mln dol.