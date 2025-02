Zrobiliśmy dubajską czekoladę w Thermomiksie. Tyle nas kosztowała

Kto jednak liczy na to, że faktycznie powstały w Dubaju, grubo się przeliczy – jak pisaliśmy w WP Finanse, większość z nich produkuje się w Turcji. Oryginalna czekolada jest jedna - powstała w sklepie Fix Dessert Chocolatier w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. Słynny przysmak sprzedawany jest pod nazwą "Can't Get Knafeh of It".