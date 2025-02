Ostatnia szansa na bezpłatny kurs. Można zostać bacą

Szkolenie jest otwarte dla osób pełnoletnich z podstawowym wykształceniem. PAP podaje, że przyszły baca musi mieć co najmniej 21 lat, czeladnik - wykształcenie przynajmniej zawodowe, a baca-mistrz - przynajmniej średnie i co najmniej 5-letnie doświadczenie w pasterstwie lub musi posiadać swoje stado owiec .

Przed startem sezonu zimowego górale wskazywali, że brakuje rąk do pracy. - Martwimy się o sezon zimowy, kiedy turystów przyjeżdża tak dużo, że do obsłużenia tego ruchu potrzeba zdecydowanie więcej rąk do pracy niż zazwyczaj. A zakładamy, że nadchodzący sezon "odpali się" w stu procentach. I biorąc pod uwagę braki, to obawiamy się, że dostaniemy potężnej zadyszki jako cała branża - przyznał w rozmowie z "Gazetą Wyborczą" Karol Wagner z Tatrzańskiej Izby Gospodarczej.