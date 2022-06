Jesteśmy blisko szczytu. Prezes państwowego funduszu zabiera głos ws. inflacji

- Trochę niepokojące są oczekiwania co do polityki amerykańskiego Fed i Europejskiego Banku Centralnego. Jest ryzyko, że Fed będzie zmuszony mocniej podnieść stopy procentowe, co wywołuje presję na waluty, zarówno euro, jak i rynków wschodzących i odpływ kapitału z tych rynków. Z drugiej strony, EBC z powodu problemów krajów południa Europy będzie musiał utrzymywać stopy proc. na niższym poziomie, pozwalając na wyższą inflację i słabsze euro. Te dwa czynniki nie są pozytywne dla Polski" - powiedział prezes PFR.