Jogurty tylko dla kobiet lub mężczyzn? Dietetyk: "To chwyt marketingowy"

Na pewno nie raz widzieliście reklamy różnych produktów spożywczych opisywanych jako przeznaczone dla mężczyzn lub kobiet. Czy naprawdę potrzebujemy napisu "men" albo "women" na jogurtach? Może producenci uważają nas za tak głupich? Sprawdziłam, co się za tym kryje.

Jednak najzabawniejsza jest liczba tych składników w każdym z jogurtów – w przypadku BCAA jest to 1,6% jogurtu czyli 3,68 g na całe opakowanie jogurtu! Jeszcze lepsza jest zawartość l-karnityny: 0,14 g! No, to rzeczywiście producent się szarpnął.

- Nie ma żadnego naukowego uzasadnienia, aby różnicować produkty spożywcze na te przeznaczone dla kobiet i dla mężczyzn. Mówiąc najprościej, jest to czysty chwyt marketingowy znany od lat i to na całym świecie – mówi. Dodaje też: - Różnicowanie ceny w zależności od płci, do której kierowany jest produkt czy usługa, to tak zwany "gender pricing", zwany też "różowym podatkiem".

A co by się stało, gdyby mężczyzna zjadł jogurt bez napisu "for men" albo, o zgrozo, z napisem "for women"? Może gdybym to ja zjadła coś z napisem "for men", to czy wyrosną mi wąsy? O to też zapytałam naszą ekspertkę: