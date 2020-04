WP Finanse Poczta TV ONLINE Program TV Menu Promocje

Kartą czy telefonem? Sprawdzamy, które rozwiązanie jest wygodniejsze Chyba każdemu, wychodząc z domu, zdarzyło się zapomnieć portfela i o jego braku zorientować się w kolejce do kasy. Co zrobić w takiej sytuacji? Skorzystać ze smartfona. Płatność telefonem (Shutterstock) Artykuł powstał we współpracy z PKO Bankiem Polskim Dzięki bankowości elektronicznej i mobilnej mamy coraz mniej powodów do zabierania portfela i naszych kart płatniczych z domu. Zaryzykuję nawet stwierdzenie, że wielu z nas już przestało portfel nosić, a kartę płatniczą prawo jazdy czy dowód – mamy dyskretnie schowane w ochronnym etui….na smartfon. Więc to, że wychodząc zapominamy o wszystkim poza smartfonem, to raczej standard, a nie wyjątek. Płatność telefonem - jak to działa? Jeśli chodzi o zapominanie portfela to jestem w tym ekspertem, dzięki czemu przerobiłem już wszystkie sytuacje, w których płaciłem telefonem. Najczęściej zdarza mi się płacić telefonem zbliżeniowo. Żeby mieć taką możliwość musimy dysponować smartfonem z systemem Android z wbudowanym modułem NFC, czyli takim modelem, który wyprodukowano w ostatnich kilku latach. Do tego potrzebujemy również aplikacji mobilnej naszego banku, która obsługuje takie płatności. W moim przypadku jest to aplikacja IKO, która daje mi dostęp do konta w PKO Banku Polskiego i umożliwia płatności zbliżeniowe telefonem posiadaczom kart debetowych i kredytowych, wydawanych przez PKO Bank Polski. Żeby zapłacić telefonem w sklepie, muszę go odblokować i zbliżyć do terminala płatniczego, który obsługuje płatności zbliżeniowe. Przy płaceniu rachunków większych niż 100 zł, muszę dodatkowo potwierdzić płatność moim kodem PIN do aplikacji. Jeśli telefon posiada dodatkowo wbudowany czytnik linii papilarnych, mogę autoryzować płatność moim odciskiem palca. Drugim sposobem dostępnym w aplikacji IKO, z którego w czasie pandemii korzystam o wiele częściej jest płatność kodem BLIK. W tej sytuacji proszę sprzedawcę o płatność BLIK-iem i podaję mu mój kod wygenerowany przez aplikację. W ten sposób nie muszę nawet zbliżać telefonu do terminala. Do bankomatu z kartą czy telefonem? BLIK w aplikacji IKO przyda się również jeśli chcemy wypłacić pieniądze z bankomatu. Tu też możemy zapomnieć karty. W takiej sytuacji wybieramy w menu bankomatu opcję wypłaty gotówki bez użycia karty. Maszyna zapyta o sumę, jaką chcemy wypłacić i poprosi o kod BLIK, który generujemy w aplikacji na smartfonie. Wystarczy przepisać 6 cyfr z telefonu i wbić je na klawiaturze bankomatu. Po chwili bankomat wypłaci gotówkę. Operacje z wykorzystaniem kodu BLIK działają w sieci bankomatów PKO Banku Polskiego, Banku Millennium, BZ WBK, ING Banku Śląskiego oraz w bankomatach sieci Euronet i Planet Cash. Szybko można wypłacić, ale również wpłacić gotówkę Podobny trik można zastosować przy wpłacaniu gotówki do wpłatomatu. Od niej trudno bowiem się uwolnić. To znajomy odda nam pieniądze za zakupy, ktoś inny zapłaci gotówką za usług, czy robimy zrzutkę na pizzę lub prezent. Wszystko można za darmo wpłacić na konto. Podanie wygenerowanego przez aplikację IKO kodu BLIK umożliwi w tej sytuacji identyfikację naszego konta bankowego przez wpłatomat PKO Banku Polskiego, dzięki czemu system będzie wiedział na które konto ma przelać wpłacaną sumę. W ten sam sposób można wpłacić pieniądze w bankomacie na inne konto IKO – kolegi, kogoś z rodziny. Wystarczy, że wpiszemy na bankomacie numer telefonu tej osoby. Wypłaty jak i wpłaty z użyciem BLIK są banalne do wykonania - instrukcje wyświetlane na ekranie bankomatów i wpłatomatów są proste i zrozumiałe. Czeki BLIK i płatności internetowe bez podawania danych karty Z czeków BLIK korzystam bardzo sporadycznie i myślę o nich jako o ratunkowej formie płatności dla kogoś, kto nie posiada jeszcze aplikacji bankowej na swoim telefonie, albo nie ma internetu. Dzięki czekom BLIK możemy dać takiej osobie wygenerowane przez naszą aplikację hasło za pośrednictwem którego może ona skorzystać z pieniędzy, które są na naszym koncie – oczywiście na tyle na ile jej pozwolimy. Żeby wygenerować taki czek, pierwsze co musimy zrobić to ustawienie hasła do czeków BLIK w naszej aplikacji mobilnej. Dysponując już hasłem, tworzymy czek na wybraną przez nas kwotę. Powiedzmy, że będzie to 400 zł. W takiej sytuacji bank blokuje taką kwotę na naszym koncie, a ktoś kto dysponuje wygenerowanym przez nas hasłem może poprosić w sklepie o płatność BLIK-iem, podać nasze hasło i zapłacić za swoje zakupy z naszego konta. Jeśli wykorzysta go do płatności na niższą kwotę, nadwyżka wraca (a tak naprawdę zostaje odblokowana) na nasze konto. Jak ten kod przekazać? Wystarczy wysłać SMS lub przekazać kod przez telefon, osobie, której chcemy podarować pieniądze z naszego konta, a która nie ma aplikacji IKO, czy dostępu do internetu. Najszybciej w sklepach internetowych BLIK przydaje się również do płatności w sklepach internetowych. Obecnie jest to zresztą najszybszy i najbezpieczniejszy sposób na płacenie online, więc gorąco zachęcam do przetestowania tej metody. Jest banalnie prosta. Wybierając sposób płatności za nasze internetowe zakupy wystarczy znaleźć opcję "Płacę z iPKO" lub płatność oznaczoną logiem BLIK. Po jej zaznaczeniu, na stronie sklepu internetowego powinno wyświetlić się pole, w którym należy wpisać wygenerowany przez aplikację, jednorazowy kod BLIK, ważny przez 2 minuty. Po jego podaniu, nasza aplikacja bankowa zainstalowana na telefonie poprosi jeszcze o autoryzację wykonywanej przez nas płatności i… To tyle, żadnego przepisywania numerów kont, gdzie łatwo o pomyłkę, czy uzupełniania danych dotyczących przelewu. Kartę zabieram z domu tylko na wszelki wypadek Telefon jest dobrze zabezpieczonym środkiem płatniczym. Jeśli go stracimy, nikt nie dostanie się do naszej karty czy aplikacji, bo są one zabezpieczone numerem PIN, odciskiem palca. Dzięki mobilnej aplikacji bankowej umożliwiającej nam dostęp do płatności BLIK, nigdzie i nikomu nie musimy podawać też danych dotyczących naszej karty, czy konta bankowego. Wszystko sprowadza się do losowo generowanych kodów, ważnych przez 2 minuty. Portfel z domu zabieram tylko wtedy, gdy muszę pojechać gdzieś samochodem i mieć przy sobie mój dowód osobisty i prawo jazdy, albo kiedy istnieje szansa na to, że mój telefon się rozładuje zanim będę w stanie podłączyć go do ładowarki. Wówczas to karta płatnicza okazuje się najlepszym rozwiązaniem na zakupach. Artykuł powstał we współpracy z PKO Bankiem Polskim