Kim jest euromilioner? Już w niedzielę opowieść o największej wygranej w historii Polski

Wojciech nie wydaje, Wojciech liczy, Wojciech wydziela. Ze 193 mln 396 tys. 500 złotymi, które wygrał, ma zajęcie i problem do końca życia. Dotarliśmy do zwycięzcy największej w historii Polski wygranej w Eurojackpot. Już w niedzielę przeczytasz jego opowieść. Tylko w Wirtualnej Polsce.

- Wiedziałem, że wygram. Mówię panom, wiedziałem. Ruszyłem do kolektury i krzyknąłem do żony, że dzisiaj rozwalę te miliony. Zawsze sam skreślam liczby, zawsze. No kiedyś w "małym lotku" nie skreśliłem, bo dałem się namówić na te losowe. I bym wygrał swoimi 300 tysięcy. Ale to przepadło. Mówię panom, nie płakałem, grałem dalej - opowiada Wojciech.