Klienci źli na producenta kaszek. Brak oznaczeń o surowcach z Ukrainy

- Co do zasady my takie rzeczy wyłapujemy i nie ma znaczenia czy produkt pochodzi z Ukrainy, czy z innego państwa. Codziennie w Polsce jest sprzedawanych kilkaset milionów produktów żywnościowych i nie ma możliwości, aby przebadać każdy pojedynczy produkt. Zgodnie z przepisami za bezpieczeństwo żywności wprowadzanej do obrotu odpowiada przedsiębiorca, który wprowadza ją na rynek, czyli producent, dystrybutor lub sprzedawca. Zakładanie z góry, że każdy produkt spoza UE jest zły, to ryzykowne podejście - przekonuje.