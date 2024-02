Pokazują, czy owoce i warzywa są ekologiczne. Bruksela chce je wycofać

Naklejki na owocach i warzywach przekazują także inne informacje, w postaci kodu kreskowego. I tak, jeżeli kod zaczyna się od liczby 590 oznacza to, że produkt jest polskiego pochodzenia, a dokładniej - że Polska to kraj pochodzenia dystrybutora. Cyfry między 00 a 09 sugerują, że żywność trafiła nad Wisłę ze Stanów Zjednoczonych, liczby 690 i 691 wskazują na Chiny, a liczby od 400 do 440 - na Niemcy.