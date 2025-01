Kurierzy toną w długach. "Bariera trudna do pokonania"

Małe firmy kurierskie często działają z dużymi potentatami na zasadzie umów, obejmujących np. leasing pojazdów do realizacji dostaw "ostatniej mili". Jednakże brak doświadczenia wśród tych przedsiębiorców prowadzi do niedoceniania kosztów, które oprócz leasingu, obejmują paliwo, serwis, a także wszelkie opłaty takie jak ZUS , podatki czy koszty księgowe.

KRD zwraca uwagę, że taka sytuacja prowadzi do zaciągania coraz większych długów, a liczby ilustrują skalę problemu. Mikroprzedsiębiorstwa w branży znacznie przyczyniają się do ogólnego zadłużenia sektora, odpowiadając za 71 proc. całkowitego długu, co przekłada się na 29 mln zł zaległych płatności. Wśród 1338 zadłużonych podmiotów, aż 1 016 to najmniejsze firmy, przy czym średnia kwota zadłużenia wynosi 30,6 tys. zł.