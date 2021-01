Lockdown. Rząd znów namieszał w obostrzeniach. Oto lista obowiązujących

Narodowa kwarantanna - zmiany od lutego

Siłownie i kluby fitness pozostają zamknięte. "Mam wątpliwości, ryzyko mniejsze niż w kościołach"

Narodowa kwarantanna - co pozostaje bez zmian

- Wszystko pozostaje bez zmian, co najmniej do 14 lutego. To samo dotyczy nauczania. Od 1 lutego sklepy w galeriach handlowych będą ponownie otwarte, na zasadach jak sprzed ostatniego zamknięcia. To rozwiązanie jest ostrożnym krokiem - powiedział minister Niedzielski.