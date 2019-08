Ludzie do ZUS listy piszą. A gdzie ekologia, pytają internauci

Ponad pół miliona pism każdego dnia "przepływa" przez biurka urzędników Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. A co z ochroną środowiska - pytają internauci.

195 tys. listów "wychodzi" każdego dnia z oddziałów ZUS w całym kraju. To nic w porównaniu z liczbą dokumentów, jakie są kierowane do Zakładu: średnio trafia ich dziennie 351 tys. Skąd to wiadomo? Takiego uśrednienia dokonał sam Zakład:

"Ciekawe, ile drzew by uratowano, gdyby zamienić to wszystko na dokumenty elektroniczne" i "No to może pora pozbyć się powiedzmy połowy tej makulatury?" to przykładowe reakcje na "rekordy" ZUS.